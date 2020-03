Coronavirus, sindaca confeziona mascherine ai cittadini

Una sindaca sarda confeziona personalmente le mascherine per i suoi cittadini. Si tratta di Rosalba Deiana, prima cittadina di Elini, un paese ogliastrino di 560 abitanti in provincia di Nuoro. E' stata lei stessa oggi ad annunciare su Facebook l'inizio dei lavori e la distribuzione dei manufatti già da domani.

"Stanca ma soddisfatta - scrive la sindaca sul social - Quando requisisci la macchina taglia e cuci a tuo suocero, prendi la generosità della cognata volenterosa e l' aiuto del compagno, le mascherine non sono più un miraggio. Domani possiamo iniziare la distribuzione in paese. Voi comunque - sottolinea la sindaca Deiana - state tutti a casa a far quello che più vi piace. Avete pure il tempo per recuperare il tempo perso, quel tempo che per gli impegni lavorativi avete dovuto sottrarre ai familiari". Infine la sindaca ricorda le nuove misure restrittive ai cittadini. "Sono vigenti da domani - spiega - usciamo solo se necessario, per fare la spesa di generi alimentari, per medicinali e solo se strettamente necessario" .