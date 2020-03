Coronavirus: salgono a 115 i casi in Sardegna

Salgono a 115, comprese le due vittime, le positività al coronavirus in Sardegna. Lo ha reso noto la Regione, specificando che i casi sono stati riscontrati in un paziente e in un operatore sanitario di Nuoro e in altre due persone a Tempio Pausania (Gallura) e Sassari. Sono invece tutti negativi i 21 tamponi effettuati sul personale sanitario in servizio all'ospedale cagliaritano Santissima Trinità, dove nei giorni scorsi erano emersi nuovi casi.