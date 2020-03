banchetto in mezzo strada, denunciati

Sono stati sorpresi mentre banchettavano per strada, comodamente seduti attorno a un tavolo apparecchiato nel bel mezzo di una via del centro storico di Sassari, indifferenti alle norme di contenimento e contrasto del Covid-19. Sei persone sono state denunciate dalla polizia locale di Sassari per violazione dell'articolo 650 del codice penale e rischiano l'arresto fino a tre mesi, oltre alla sanzione pecuniaria. Un'altra persona è stata, invece, denunciata perché chiedeva l'elemosina ai pochi passanti che incrociava per strada. Complessivamente i vigili, che negli ultimi giorni hanno intensificato le verifiche sulla regolarità degli spostamenti - anche dopo lo stop a passeggiate, giri in bici e jogging imposto dal sindaco Nanni Campus - hanno controllato oltre cento persone in una sola giornata.