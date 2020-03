Coronavirus, Ctm taglia alcune corse

In seguito agli ultimi decreti del presidente del Consiglio dei ministri del 9 e 11 marzo che limitano fortemente gli spostamenti, l'azienda di trasporto pubblico di Cagliari e hinterland, il Ctm, adegua l'offerta del proprio servizio, tagliando alcune corse. Vengono, infatti, mantenute le frequenze invernali su tutte le linee ad eccezione delle linee 29, QSA, UEX e 31R che sono temporaneamente sospese, a partire da sabato 14 marzo. Da lunedì 16 marzo saranno sospese anche le linee 16 e CEP, mentre i collegamenti con il Policlinico saranno garantiti dalle linee 8 e 8A. Il Ctm fa sapere che per informazioni sul servizio è attivo tutti i giorni, dalle 8:30 alle 18.30, il numero verde gratuito 800.078.870. Nel frattempo corse regolari per i trasporti extraurbani dell'Arst che ha sospeso i collegamenti scolastici, ma ha tenuto in piedi tutte le altre tratte con gli autobus, i treni e le due metrotramvie di Cagliari e Sassari.