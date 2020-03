Coronavirus, a Nuoro 65 test negativi

L'Aou di Sassari sta allestendo cinque container funzionali al potenziamento del pre-triage nel piazzale del Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. "Funzioneranno da barriera nel prevenire l'accesso di pazienti sospetti o possibili casi positivi di corononavirs dentro l'ospedale", spiega il direttore generale dell'azienda, Nicolò Orrù. Ogni container misura 2 metri e mezzo per 6 e sarà arredato in modo da accogliere paziente, medico e infermiere. L'allestimento, attualmente in fase di completamento, è stato "rapidissimo", sottolinea il Dg, grazie al lavoro sinergico tra l'unità di crisi regionale, prefetto e vigili del fuoco. Da alcuni giorni è inoltre attivo al materno infantile un pre-triage per chi entra nella palazzina. Anche in questo caso è previsto il supporto di un container-ambulatorio e di una struttura mobile. Tutto questo in collaborazione col Cives, il coordinamento degli infermieri volontari per l'emergenza sanitaria impegnati anche ad Alghero e Ozieri.

PIU' TENDE ANCHE AL SAN FRANCESCO - L'ospedale San Francesco di Nuoro potenzia il triage per i pazienti con sospetta positività da coronavirus. Nel piazzale della struttura sanitaria è stata installata una nuova tenda pneumatica dove confluiranno le persone già transitate nella tenda pre-triage allestita dalla Protezione civile. Le operazioni, su richiesta dell'Ats, sono state effettuate in stretto raccordo tra la direzione regionale dei vigili del fuoco, il comando di Nuoro e la Prefettura.

GLI ESITI DEI TAMPONI A NUORO - Su 120 tamponi eseguiti su altrettanti operatori sanitari dell'ospedale San Francesco di Nuoro per verificare la positività o meno al coronavirus sono al momento 65 quelli risultati negativi. L'esito degli ultimi 37 esami è stato comunicato dalla Regione che attende ancora di conoscere il risultato degli ultimi 55. Il monitoraggio a tappeto era stato autorizzato dall'assessorato regionale alla Sanità proprio perché l'ospedale nuorese è quello che vede la maggior concentrazione di contagi: 18 tra medici e infermieri su 44 casi finora accertati in Sardegna.

I tamponi serviranno a fare chiarezza sulla dimensione della diffusione del virus al San Francesco che rischia la totale chiusura, nel caso fosse accertato un contagio massivo o l'impossibilità di garantire i servizi a causa della quarantena degli operatori sanitari. Nel caso in cui, però, si dovesse procedere allo stop del nosocomio e alla sua sanificazione la Regione ha pronto un piano alternativo con l'allestimento di un ospedale da campo già messo a disposizione dal Ministero della Difesa.