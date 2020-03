Gatti spariti, sospetto avvelenamento

Da alcuni giorni non si hanno più notizie dei quindici gatti della colonia di via Fiume a Quartu Sant'Elena. Tutti sembrano svaniti nel nulla, mentre il proprietario del cortile dove avevano accesso ha chiuso gli ingressi. Lo segnala l'Associazione italiana difesa animali ed ambiente secondo la quale c'è il sospetto di un avvelenamento di tutta la colonia. "Stiamo predisponendo gli atti per la segnalazione del fatto alla polizia veterinarie e alla procura di Cagliari ipotizzando l'avvelenamento da parte, al momento, di ignoti", annuncia l'associazione.