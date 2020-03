Coronavirus: Giulini "basta proclami populisti"

(ANSA) - CAGLIARI, 08 MAR - "Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse! Adesso l'Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti". Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, con un tweet, prende posizione in queste ore concitate anche per il calcio sull'emergenza coronavirus.

