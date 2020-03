8 marzo: il coronavirus spegne gli eventi in Sardegna

Sarà una Giornata internazionale della donna a riflettori spenti anche in Sardegna. Dal nord al sud sono state cancellate e in gran parte rinviate le iniziative legate all'8 marzo. Le disposizioni imposte su tutto il territorio nazionale dal governo per l'emergenza coronavirus hanno spinto organizzatrici e organizzatori a disdire gli appuntamenti tra convegni, spettacoli, premiazioni, eventi culturali a tematica di genere, per riflettere e porre l'accento sulle tante discriminazioni, violenze e soprusi.

A Cagliari salta la cerimonia di consegna del Premio Donna delle Lioness all'artista Ambra Pintore prevista per il 6 in Comune alla presenza del sindaco Paolo Truzzu. Mentre SoloWomenRun 2020 a Cagliari, la corsa tutta al femminile è stata rimandata al 7 giugno. Slitta, poi, a data da destinarsi "Le Parole delle Donne", iniziativa in programma a Olbia promossa da "Prospettiva Donna", guidata da Patrizia Desole, in collaborazione con Giulia Giornaliste e a Oristano gli appuntamenti del Centro antiviolenza.

Annullata anche la proiezione del film "Dio è donna e si chiama Petrunya" della regista macedone Teona Strugar Mitevska presso la Fabbrica del Cinema a Carbonia, prevista per l'8 marzo. Rinvio a data da destinarsi, inoltre, per "Donne, vino e ambiente", fissata per il 7 marzo alla Cantina Su'entu di Sanluri, così come l'(H)-Open Weekend di ginecologia in programma nella stessa giornata al San Francesco di Nuoro. Per gli stessi motivi precauzionali legati al Covid-19 è saltata pure la commedia "Le Italiane", in cartellone il 6 marzo all'Auditorium Antonio Pazzola di Sennori.