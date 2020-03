Festival Pianistico festeggia i 10 anni

Il Festival Pianistico del Conservatorio spegne le sue prime dieci candeline. Un decennio di attività dell'istituzione musicale cagliaritana "Pierluigi da Palestrina" da festeggiare nel segno di Beethoven tra concerti e conferenze. Una scelta non casuale: quest'anno ricadono i 250 anni dalla nascita del grande compositore tedesco. Dal 4 marzo al 16 dicembre sono in programma 25 concerti, in un ambizioso repertorio che vede protagonisti oltre ai docenti anche gli studenti ed ex che si son distinti. Il festival nasce da un'idea del docente Stefano Figliola che lo organizza grazie anche all'apporto delle docenti Angela Oliviero e Maria Cristina Secchi, anche referenti del progetto. Il programma musicale si snoda tra 32 Sonate per pianoforte, 10 Sonate per violino e pianoforte, tra cui spicca la celebre Sonata a Kreutzer, tra le più impegnative composizioni per violino del genio tedesco.

Ancora, i concerti per pianoforte e orchestra e alcune tra le pagine più significative del repertorio cameristico. Il festival si articola in due parti, gli appuntamenti sono alle 18 negli spazi dell'Auditorium del Conservatorio. Dopo il concerto del 6 maggio che chiude la prima parte della kermesse, la programmazione riprende dal 13 maggio al 10 giugno con l'esecuzione dei cinque concerti per pianoforte e orchestra e della prima sinfonia di Beethoven.

Appuntamenti anche nel mese di luglio, con cinque serate. Le opere e la figura del grande compositore saranno al centro di una serie di conferenze in programma da ottobre a dicembre. Tra i musicisti in concerto la stessa Angela Oliviero, il pianista Giulio Biddau, il duo formato dal violinista Lucia Piastrelloni con il pianista Manuele Pinna, la violinista Margherita Moccia, il violinista Massimiliano Pani e il pianista Matteo Cabras.