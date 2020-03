Dinamo ridisegnata per sfida Champions

"Abbiamo cambiato pensando di migliorare rispetto al basket che vogliamo giocare". Coach Gianmarco Pozzecco motiva così la scelta della Dinamo di chiudere con Curtis Jerrels e riprendere Jaime Smith. "Pensavamo che il talento di Curtis potesse aiutarci in certe situazioni, ma con lui e senza di lui la fisionomia di gioco cambiava troppo, giocavamo nella stessa partita due basket diversi", spiega. "Dopo l'addio di Jamel McLean ho ritenuto che questo sacrificio non fosse più redditizio e che fosse meglio tornare allo scorso anno - aggiunge - si può vincere o perdere, ma vogliamo giocare la nostra pallacanestro".

E secondo il coach, "questo con Jaime Smith potrebbe essere più semplice per tutti". Pozzecco si dice "dispiaciuto per Jerrels, che ha fatto tanto per calarsi in una realtà molto diversa rispetto a Milano, da dove veniva. La scelta di oggi è mia ed è tecnica". L'allenatore ammette di aver "fatto calcoli sbagliati", di aver pensato che "un giocatore diverso potesse aiutarci", e che "alla fine ho chiesto alla società di tornare sul mercato, di approfittare dell'opportunità dei problemi di Jaime Smith a Bandirma". Doverosi i ringraziamenti alla società. "Mi ha accontentato, dandomi un giocatore con più playmaking, al quale l'anno scorso proponemmo il rinnovo, ma non andò e a quel punto è nata l'idea di far crescere Marco Spissu, facendolo partire dal quintetto - rivela il coach - la scelta è stata felice e il play sassarese è cresciuto in maniera esponenziale". E ora che torna Smith, "Spissu resta il play titolare".

La Dinamo così riveduta e corretta sarà operativa già mercoledì 4 alle 20.30 al PalaSerradimigni contro gli spagnoli del Burgos per l'andata del Round 16 di Champions League. "Più che preoccupati dalla lunga pausa, siamo contenti di tornare a giocare", dice Pozzecco. "Burgos è forte, è una realtà in crescita, in Spagna è in corsa per i playoff - chiarisce - perciò affrontiamo la sfida con senso di responsabilità, ma anche con grande entusiasmo".