Basket: Jaime Smith ritorna alla Dinamo

Jaime Smith è di nuovo un giocatore della Dinamo. Oggi il play, tra i protagonisti della sorprendente stagione 2018-2019, sarà ufficializzato nel corso di una conferenza stampa già programmata dal coach Gianmarco Pozzecco per presentare la gara di Champions League di domani sera. Al Palaserradimigni alle 20.30 andrà di scena la sfida tra il Banco di Sardegna e gli spagnoli del Burgos, valida come gara di andata degli ottavi di finale. È probabile che, a questo punto, Sassari risolva il contratto con Curtis Jerrels, il cui rendimento è stato sin qui inferiore alle attese.

"Torno in un posto dove mi sono sentito a mio agio, sono pronto a mettermi al servizio di una squadra che ha già dimostrato il suo talento e che sta facendo molto bene, spero che si possa ricreare quello che è successo lo scorso anno tra Fiba Europe Cup e Legabasket". È la dichiarazione d'amore con cui Jaime Smith, play statunitense di 31 anni, accetta ufficialmente il corteggiamento della Dinamo Sassari Banco di Sardegna e rientra in biancoblù dopo solo mezza stagione trascorsa coi turchi del Bandirma. Gli fa posto Curtis Jerrels, che nonostante gli sforzi non si è mai completamente inserito nell'ambiente e nel sistema di gioco del Banco e chiude qui la sua esperienza a Sassari. "Sono a disposizione, arrivando a metà stagione è possibile che il mio ruolo possa essere differente rispetto allo scorso anno - spiega Smith in conferenza stampa - ma certe decisioni spettano al coach Pozzecco, col quale l'intesa è sempre stata ottima, ci intendiamo alla perfezione". Come riferisce il presidente Stefano Sardara, il play è stato tesserato in tempo utile per poter giocare già domani in Champions League con Burgos. "Siamo felicissimi della scelta, Pozzecco voleva in regia qualcuno con caratteristiche diverse da Curtis Jerrels, che con noi ha lavorato benissimo e ha provato a integrarsi nel gruppo, riuscendoci in buona parte", afferma Sardara, prima di ribadire che la scelta è dell'allenatore e che "la società deve condividere le scelte del coach, oppure cambia coach".