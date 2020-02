A Olbia una mostra su Anna Frank

La persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra mondiale è rappresentata con una serie di foto, in gran parte inedite, e ispirate dalla biografia di Anna Frank, esposte nella mostra fotografica "Anne Frank, una storia attuale" inaugurata al museo archeologico di Olbia, con la presentazione del sindaco, Settimo Nizzi.

La mostra è stata ideata e prodotta dalla Fondazione Anne Frank di Amsterdam ed è stata tradotta in oltre 20 lingue, viaggiando in più di cento Paesi del mondo.

L'esposizione ripercorre i momenti salienti della vita di Anna Frank, rapportati con l'evolversi della situazione politica in Europa, in particolare con l'ascesa al potere di Hitler, con i fatti che hanno portato alla seconda guerra mondiale e alla Shoah, con un'analisi che si spinge fino ai giorni nostri su diritti umani, democrazia, nazionalismi, razzismo e xenofobia.

La storia di Anna Frank è raccontata attraverso le citazioni dal Diario e le fotografia di famiglia, compreso un filmato originale in cui compare la giovane deportata.

La mostra resterà aperta fino a tutto marzo.