Coppa Davis: Binaghi, occasione per salire nel ranking

"Una partita da vincere perché abbiamo un'occasione importante: come somma delle posizioni nel ranking mondiale davanti a noi ci sono solo Spagna e Svizzera". Così il il presidente della Fit, Angelo Binaghi durante la presentazione di Italia-Corea del Sud di Coppa Davis in programma il 6 e 7 marzo a Cagliari, evento per il quale si va verso il tutto esaurito, con 3300 spettatori. Berrettini e Sinner però non ci saranno: "Ho appena parlato con Matteo - ha detto Binaghi -, ha fatto di tutto per rientrare ma non è possibile: potrà riprendere a Indian Wells. Ma la nostra forza oggi è quella di avere giocatori come Mager che ha fatto la finale di Rio ed è entrato nei primi settanta". "Quanto a Sinner è stata una scelta travagliata - ha proseguito -.

Sull'obbligo di rispondere alla convocazione abbiamo ricostruito la nostra federazione. ma c'è alle porte Indian Wells e giocare tutte e due sarebbe stato impossibile. Stiamo parlando di un giocatore che, lo dice anche Federer, sarà un fenomeno. Dobbiamo cercare di saper gestire ed equilibrare la presenza in coppa Davis con i possibili ritorni che potrebbero arrivare dai tornei del Grande slam", ha concluso. .