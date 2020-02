Coronavirus: rinviata Verona-Cagliari

Anche lo sport si ferma per l'emergenza Coronavirus dopo i primi casi di contagio e le due vittime in Lombardia e Veneto. Il Cagliari, dunque, non scenderà in campo oggi alle 15 al Bentegodi contro il Verona a seguito della decisione presa dal Governo di annullare tutte le manifestazioni sportive previste nelle due regioni domenica.

In Serie A rinviate anche Inter-Sampdoria e Atalanta-Sassuolo. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, in una lettera inviata al presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla base delle decisioni assunte ieri sera dal Consiglio dei ministri, ha chiesto al numero uno dello sport italiano "di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell'invito del Governo di sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020".