Coronavirus: Isola pronta ogni evenienza

"Già da diverse settimane l'Unità di crisi e le strutture sanitarie della Sardegna sono pronte a intervenire applicando tutte le misure necessarie a ogni evenienza". Così l'assessore della Sanità Mario Nieddu, facendo il punto sull'emergenza coronavirus in seguito ai casi positivi riscontrati nel nord d'Italia e dopo l'interrogazione dell'opposizione sull'adeguatezza delle ambulanze adibite al trasporto dei contagiati.

"La situazione nell'Isola è sotto controllo - ribadisce l'esponente della Giunta Solinas - nei casi sospetti che si sono presentati l'applicazione dei protocolli previsti è stata tempestiva, a dimostrazione che la macchina dell'emergenza funziona". Attualmente, spiega, "non sono previsti ulteriori interventi, ma i canali con il ministero e l'Istituto superiore della Sanità sono costantemente aperti e siamo pronti a implementare le misure adottate in qualsiasi momento e in tempi rapidi qualora fosse opportuno". "Anche sul piano della comunicazione continueremo a informare i cittadini in maniera puntuale e corretta, per evitare allarmismi inutili e dannosi", chiarisce Nieddu.