Credem a Nuoro, punta a 15mila clienti

Entro i prossimi tre anni superare 15 mila clienti, 1 miliardo di euro di raccolta e 20 nuovi professionisti di cui 12 consulenti finanziari e 2 private banker e una nuova filiale a Nuoro. Sono questi gli obiettivi di crescita del gruppo bancario Credem per la Sardegna, area in cui l'istituto opera da oltre 10 anni. Sono 12 mila i clienti attualmente gestiti nell'isola per un totale di 800 milioni di euro di raccolta. Nel 2019 Credem è cresciuto nell'Isola con un aumento del 30% della raccolta e del 35% dei prestiti. E così per il 2020 rilancia aprendo una nuova sede nel centro di Nuoro che sarà inaugurata mercoledì 19 febbraio nella Galleria Emanuela Loi, 11.

Il gruppo Credem ha aperto la sua prima filiale sull'isola nel 2008 a Cagliari. Oggi è già presente con cinque filiali più una di Banca Euromobiliare, un centro imprese per la gestione della clientela corporate e un centro imprese per lo small business, la rete di consulenti finanziari e agenti specializzati nel credito ai privati.

"Siamo molto soddisfatti dello sviluppo del progetto di Credem in Sardegna e degli importanti risultati raggiunti nel corso degli anni - dice Luca Trotta, direttore territoriale del centro sud Italia di Credem - vogliamo continuare a consolidare la nostra presenza in una regione con grandi opportunità di crescita. Siamo orgogliosi dell'apertura di Nuoro, dimostrazione del successo del Gruppo e degli impegni futuri sul territorio sardo. In un territorio così ricco di risorse diamo grande rilevanza all'assistenza alle piccole e medie imprese, specialmente a quelle aziende votate all'export nel settore agricolo e alimentare".