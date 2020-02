Investita da trattore, muore a Senorbì

(ANSA) - CAGLIARI, 15 FEB - Tragedia questa mattina in pieno centro a Senorbì, dove un'anziana è stata investita e uccisa da un trattore.

La dinamica dell'incidente non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto per rilievi sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Dolianova. Ancora sconosciute anche le generalità della vittima.

Da quanto si apprende la donna stava attraversando la strada, quando il mezzo agricolo l'ha travolta. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118 e dei carabinieri. I medici hanno tentato di salvare la vita all'anziana ma purtroppo il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ospedale. (ANSA).