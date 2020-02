In aeroporto Olbia festival della birra

Una visita in Sardegna è anche un viaggio tra i suoi sapori e le sue eccellenze enogastronomiche. Per questo "Flight Club", la grande vetrina su tradizione, innovazione, tecnologia e ambiente con cui Geasar animerà l'aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia mentre lo scalo resterà interdetto ai voli per consentire il rifacimento e l'allungamento della pista, si concede nel weekend un focus dedicato a due grandi tendenze: la birra artigianale e lo streetfood. Oggi dalle 16 e domani dalle 11 al molo partenze va in scena la prima edizione del "Festival delle Birre Artigianali". Nelle intenzioni dei curatori, che sono Fermento Sardo, Pizzaker's e Sa Panada, la manifestazione unirà birra, streetfood, musica, gusto e divertimento.

Sei tra i migliori produttori di birra artigianale sardi - da Nuoro a Irgoli, da Benetutti a Usini e a Quartu Sant'Elena - saranno protagonisti di un evento che sarà impreziosito dalla straordinaria performance live del musicista Francesco Piu.L'artista porterà sul palco del "Costa Smeralda" la sua consueta miscela esplosiva di blues, funky, rock e soul in chiave acustica. Impegnato in un tour che lo sta portando in giro per l'Europa e dopo aver calcato palcoscenici di mezzo mondo - a iniziare dalla patria del blues, gli Usa - Piu ha risposto "presente" all'invito rivoltogli da Geasar per questa occasione davvero speciale, in cui la contemporaneità del made in Sardinia sarà celebrata anche attraverso la sua voce e gli strumenti con cui la accompagna, dalla chitarra acustica al dobro, dal weissenborn al banjo, dal lap steel all'armonica.

A proposito di nuovi modi di essere tipicamente sardi, il weekend all'area partenze sarà completato dalle degustazioni di piatti tipici in versione streetfood e da una performance acrobatica dei migliori interpreti di Pizza Free Style. Attorno all'evento più atteso del primo fine settimana di "Flight Club", lo spettacolo decolla tra mostre, laboratori di aquiloni, planetario, simulatore di volo, intrattenimento per bambini e artigianato artistico.