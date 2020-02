Sigilli a 10 slot, multe da 140mila euro

Slot machine non collegate alla rete dei Monopoli, altre modificate per renderle simili a quelle regolari, altre ancora che permettevano vincite superiori a quelle consentite dalla legge. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di finanza durante due controlli in altrettanti bar a Cagliari ed Assemini. Sequestrate complessivamente 10 macchinette irregolari, elevate contravvenzioni per oltre 140 mila euro e denunciato uno dei titolari.

Il primo blitz è scattato in un bar di Cagliari. I militari hanno accertato che tre videogiochi, seppur collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, consentivano l'accesso "in parallelo" anche ad altre piattaforme di gioco o di scommesse on line non autorizzate. Le tre macchinette sono state sequestrate e per il titolare sono scattate multe per 67mila euro. Ad Assemini sono state sequestrate sette macchinette irregolari. Sei di queste non erano collegate alla rete dei Monopoli e non avevano il nulla osta all'installazione. "Tali apparecchi da gioco erano dotati di una apposita scheda modificata al fine di poter funzionare anche se privi del collegamento con la rete - spiegano dalla Gdf - e facendo apparire illegalmente sul video il logo dell'Agenzia, traendo così in inganno l'avventore sulla regolarità dell'apparecchio. Inoltre tali apparecchi, tramite alcune modifiche al programma, consentivano di realizzare vincite al di sopra della soglia normalmente consentita, le quali venivano pagate in contanti".

Il settimo videopoker non aveva invece il nulla osta all'installazione. Il titolare dovrà pagare multe per 77mila euro, altri tremila euro che erano all'interno delle slot, sono stati sequestrati, l'uomo è stato denunciato per gioco d'azzardo e ricettazione.