Mattarella a Sassari per anno accademico

Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'ospite d'onore dell'Università di Sassari per l'inaugurazione dell'anno accademico. La visita del Capo dello Stato è fissata per il prossimo 24 febbraio. La notizia è stata confermata oggi dall'Università. Nelle prossime l'ateneo dovrebbe ufficializzare il programma dell'evento. Anche se il protocollo dell'inaugurazione non dovrebbe subire modifiche, secondo quanto riporta il giornale il presidente potrebbe rendere omaggio al monumento della Brigata Sassari, in corso di realizzazione in piazza Castello.

Sergio Mattarella, che nel febbraio 2018 ha partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico a Cagliari, sarà il terzo Capo dello Stato a intervenire ufficialmente all'apertura dell'anno accademico a Sassari. Il primo fu il sassarese Antonio Segni, che nel 1962 partecipò in occasione dei 400 anni dell'ateneo, il secondo Giorgio Napolitano, insieme al quale nel 2012 il mondo accademico cittadino celebrò i 450 anni di vita dell'Università. In visita ufficiale a Sassari ci sono stati anche Giovanni Gronchi nel 1958, Sandro Pertini nel 1982 e Carlo Azeglio Ciampi nel 2004. Solo visite in forma privata, invece, per il sassarese Francesco Cossiga e per Oscar Luigi Scalfaro.