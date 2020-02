Sfida ai fornelli con musica abbinata

(ANSA) - CAGLIARI, 5 FEB - Ritorna il contest culinario "Una notte da chef" dedicato ai cuochi in erba. Appassionati di cucina sono pronti a sfidarsi a coppie ogni giovedì tra i fornelli del ristorante Niu nel corso Vittorio Emanuele a Cagliari. La terza edizione del concorso-spettacolo parte con una novità: i concorrenti si divertiranno a mixare sapori ma anche brani musicali per stupire la giuria. Cinque sono infatti ora i criteri di valutazione: oltre a gusto, creatività, impiattamento, scelta delle materie prime stagionali e a Km0, si aggiunge la colonna sonora da accompagnare alle specialità proposte.

"Le giurie tecniche e popolari nell'esprimere il proprio voto dovranno tenere conto anche del gusto musicale e dei brani scelti per meglio assaporare i piatti", spiega Anna Puxeddu, coordinatrice dell'evento. Direttore musicale Diablo, cantante dei Sikitikis, al secolo Alessandro Spedicati. "Anche le scelte musicali che hanno ispirato la preparazione dei piatti avranno il loro peso - svela Diablo all'ANSA - i concorrenti infatti avranno la possibilità di aggirarsi tra gli spazi di una cucina professionale ma anche di raccontarsi attraverso la musica e saperla accostare ad arte alle proposte culinarie".

Gli ospiti saranno dunque coinvolti, ogni settimana, in uno spettacolo tra musica e cucina tra le volte dell'ex convento di San Francesco. Anche i drink di accompagnamento saranno valutati durante la cena. La giuria tecnica è composta da esperti, blogger, giornalisti, cuochi e concorrenti delle scorse edizioni. Ma anche i commensali potranno dire la loro e stabilire se i "cuochi-dj per una notte" sono riusciti a mixare ad arte gusto, genuinità, mise en plate, estro e selezioni musicali. (ANSA).