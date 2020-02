Bufera vento a Cagliari, interventi vvff

(ANSA) - CAGLIARI, 5 FEB - Sono un centinaio gli interventi richiesti ai Vigili del fuoco di Cagliari per i danni causati dal forte vento di maestrale che per tutta la notte ha sferzato gran parte della Sardegna.

Molte richieste sono state già evase - oltre quaranta infatti gli interventi ultimati durante la notte - altre sono in corso questa mattina. Gli episodi più gravi si sono registrati nell'area di Quartu Sant'Elena (Cagliari). In via Menotti è caduta la canna fumaria dal tetto di un'abitazione ed è finita su un'auto in sosta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Nel quartiere di Pitz'e Serra, invece, è caduto sul marciapiede un traliccio con delle antenne. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco. A Cagliari in via Dante, poco distante dal Tribunale per i Minorenni, è caduto sulla sede stradale il ramo di un albero, colpendo un'auto in sosta.

Pompieri in azione anche in pieno centro a Cagliari a causa di cartelloni pericolanti, pali dell'illuminazione e cornicioni caduti.

Episodi analoghi si sono verificati anche a Monserrato, Assemini, Quartucciu e in tutto l'hinterland. (ANSA).