Cagliari, 10 nuove rotte aeree in estate

Dieci nuove rotte da Cagliari a partire dalla prossima primavera-estate: collegamenti con Alicante, Atene, Bergamo, Bilbao, Breslavia, Deauville, Hannover, Vienna, Tolosa, Trieste. È la "summer season 2020" dell'aeroporto di Elmas. Si riparte anche verso Barcellona, sospeso in inverno. I posti in offerta in estate saranno oltre 4,7 milioni. La fetta internazionale sarà di 1,7 milioni con la Germania che batte tutti con 354.624 passeggeri davanti a Spagna (312mila), Inghilterra (265mila), Francia (208mila) e Svizzera (164mila).

Volotea, grazie alla base operativa, incrementa la sua presenza a Elmas con quattro novità (Atene, Bilbao, Deauville e Hannover). Confermati anche i voli per Praga inaugurati lo scorso anno. Ryanair aggiunge le tre rotte di Alicante, Breslavia e Vienna. All'estero il Paese più collegato a Cagliari è la Francia con 18 rotte, poi c'è la Germania (12) e la Spagna (8). New entry per i charter la Jasmine airways con i voli bisettimanali per Hammamet e settimanali per Tunisi.

Sul mercato nazionale Alitalia lancia la novità dei voli su Bergamo che si aggiungono a quelli già programmati sugli aeroporti di Verona e Milano Malpensa."Negli ultimi anni - ha detto Gabor Pinna, presidente e ad di Sogaer - l'aeroporto di Cagliari è stato capace di sviluppare un rapporto di sempre crescente fiducia con le compagnie aeree e sarà collegato con diciotto nazioni per 4,7 milioni di posti in vendita parti ad altrettanti opportunità per i sardi e per chi verrà in Sardegna per vacanza o per lavoro". Il futuro? "Continueremo con gli investimenti- ha anticipato- e in questo senso ci darà una grossa mano il piano quadriennale degli investimenti 2020-2023 recentemente approvato da Enac".