Cagliari beffato al 94', il Parma lo riacciuffa

Cagliari e Parma hanno pareggiato 2-2 (1-1) nell'anticipo della 22/a giornata della Serie A e la battaglia per il sesto posto tra le due squadre diventa un assist per il Milan: due a due alla Sardegna Arena con Cornelius che beffa di testa i rossoblu al penultimo minuto del recupero.

Il gol decisivo per il pareggio è arrivato dopo che il Cagliari ha rischiato di chiudere la gara con Nandez, bravo Colombi (ex ai tempi di Zeman, si contendeva il posto con Cragno) a tenere gli emiliani in partita. Bravo Kurtic a pescare l'attaccante "smarcato" dal mancato intervento di Klavan sulla palla buttata nel mucchio. Il Cagliari stava già assaporando il ritorno alla vittoria che manca ormai da due mesi. E invece si deve accontentare del terzo pareggio consecutivo.

Due volte in vantaggio, i rossoblu. E due volte ripresi.

Anche questa volta la squadra di Maran conferma un vecchio vizio: quando si abbassa e smette di giocare a centrocampo, rischia troppo in difesa. E prende gol.