Legno e filati per arredi di design

Legno, filati e design si incontrano per dar vita a complementi di arredo artigianali per interni: delle vere, piccole opere d'arte per personalizzare gli spazi in cui si abita in un richiamo alla Sardegna, tra tradizione e innovazione. Si intitola "Il legno incontra il tessuto" l'iniziativa in programma l'8 febbraio a Collinas, dalle 17, nello show-wood della falegnameria Cau, spazio dedicato ad esposizioni ed eventi. Ideata dai fratelli Rosella, Giorgio e Andrea Cau coinvolge anche la designer Mara Damiani e gli artigiani Bianca Damiani e Furio Carturan della Filatex Ricami di Decimomannu.

"Le porte vengono ricoperte di tessuto, i quadri possono essere filati con richiami alla Sardegna più atavica - racconta Rosella Cau - abbiamo già sperimentato la contaminazione con legno e metallo insieme, e abbiamo realizzato delle vere e proprie opere d'arte. L'idea è piaciuta molto, per questo abbiamo pensato di andare avanti e lavorare con il design e i filati". Di qui una nuova linea di porte interne e complementi d'arredo su misura e uniche nel loro genere.

Le linee pulite e semplici del legno creano un armonico contrasto con i colori del tessuto. "I disegni sono ispirati alla Sardegna con riferimenti alle icone e ai cromatismi che affondano le radici in tempi antichi, con un linguaggio moderno che porta in sé un forte senso identitario, il tutto rivisitato in chiave moderna nello stile di Mara Damiani - spiega l'artigiana - Ci apriamo alle esigenze e tendenze del mercato artigianale e artistico, che vede uno stravolgimento continuo grazie anche alle nuove tecnologie delle quali può avvalersi".

"Tutto il nostro lavoro - sottolinea - vuole e deve essere un richiamo alla nostra terra, ma gli elementi scelti, come il legno e i filati, si devono necessariamente muovere nel segno della modernità e qualità che i tempi richiedono. Solo così l'artigianato di eccellenza sardo può essere un prodotto ricercato e ambito a livello internazionale, ne siamo convinti".