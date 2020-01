Accoltellò amico in discoteca, arrestato

È stato individuato grazie ai filmati delle telecamere e alla descrizione fornita da alcuni testimoni, Simone Picciau, 28 anni arrestato per l'aggressione finita a coltellate avvenuta il 22 dicembre scorso in via Newton a Cagliari all'esterno di una discoteca: a rimanere ferito fu un 29enne amico dell'arrestato. Forse anche per questo non ha fornito alcuna collaborazione a rintracciare Picciau che è ora accusato di tentato omicidio.

Vittima e arrestato si conoscevano bene. Prima di andare insieme in discoteca - si spostavano con l'auto di Picciau - la notte del 22 dicembre avevano assistito assieme a un incontro di pugilato. I due avevano poi raggiunto la discoteca e forse con la mente offuscata dall'alcol, avevano litigato prima all'interno del locale e poi all'esterno. Erano anche intervenuti i buttafuori che, in un primo tempo, erano riusciti a calmare gli animi. Ma trenta minuti dopo, era scoppiato un nuovo litigio che era sfociato nell'aggressione con un coltello.

Picciau era fuggito, mentre il 29enne era finito in ospedale con l'intestino perforato.