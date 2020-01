Tentò di rapinare un anziano, arrestato

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GEN - Aveva minacciato e aggredito un uomo di 70 anni in centro a Cagliari, cercando di derubarlo, ma il pensionato aveva reagito e tra i due era scoppiata una violenta colluttazione. Gli agenti della Squadra mobile hanno dato un nome e un volto all'autore della tentata rapina messa assegno a fine dicembre nel quartiere Marina, arrestando un giovane di origine algerina.

I poliziotti sono riusciti ad identificarlo grazie alle testimonianze e all'analisi dei filmati di alcune telecamere di videosorveglianza.

Il pensionato fu medicato in ospedale e giudicato guaribile in 30 giorni. (ANSA).