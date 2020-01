Dinamo vince a Strasburgo e va a ottavi

La Dinamo Banco di Sardegna conquista gli ottavi di finale di Champions League. Vincendo 88 a 83 sul campo del Sig Strasburgo, ha ottenuto il pass per il prossimo turno e resta in corsa per il primo posto in classifica del girone, che garantirebbe alla squadra di Pozzecco la possibilità di disputare un'eventuale bella in casa sia agli ottavi che ai quarti.

Reintegrato Evans dopo lo stop di tre match per un'infiammazione muscolare, la Dinamo si è presentata con in più Dwight Coleby, per il quale il processo di inserimento nei meccanismi di gioco di coach Gianmarco Pozzecco deve ancora iniziare: il 26enne delle Bahamas ha iniziato a prendere confidenza con l'ambiente e con i suoi nuovi compagni solo da tre giorni. Nonostante la partenza sprint, che gli ha permesso di chiudere la prima frazione sul 28 a 13, il Banco ha faticato più del previsto contro un avversario determinato e capace di restare in partita a lungo.

Ma alla fine il solito Dyshawn Pierre e Michele Vitali, anche lui ormai una piacevole costante, hanno permesso alla Dinamo di gestire il vantaggio e di ottenere il successo che serviva.

"Sapevamo che ci avrebbero chiuso bene l'area con una difesa arcigna - commenta coach Pozzecco - hanno giocato quasi 30 minuti con la difesa a zona e siamo stati bravi perché abbiamo trovato buoni canestri, tirando con il 51% da tre. Siamo felici, qualificandoci abbiamo fatto un altro step e abbiamo l'opportunità di chiudere primi o secondi. I ragazzi stanno dimostrando grande consistenza, stiamo esprimendo un buon basket e secondo me stiamo davvero giocando bene".

Per il centro Miro Bilan, "è stata una sfida piena di tanti alti e bassi, nel secondo quarto abbiamo avuto qualche problema, non abbiamo difeso bene e loro sono rientrati, ma alla fine abbiamo meritato di vincere e siamo felici perché siamo vicinissimi al chiudere la regular season al primo o al secondo posto".