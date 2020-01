Sgomberato ex ostello Porto Torres

(ANSA) - PORTO TORRES, 22 GEN - Al via lo sgombero dell'ex ostello di Balai, occupato abusivamente da sei anni da una famiglia di etnia rom. I mezzi e le squadre di Ambiente 2.0, società che gestisce il servizio di igiene urbana, stanno smaltendo in discarica il materiale ingombrante non più utilizzabile, che è stato trasportato all'esterno dalla famiglia occupante. Le attività di conferimento e recupero proseguiranno per tutta la settimana. Impegnati anche gli operai del progetto Lavoras che sotto la supervisione dei tecnici del settore Manutenzioni stanno provvedendo alla chiusura degli accessi per evitare nuove violazioni dello stabile.

"Abbiamo avviato lo sgombero non appena la famiglia ci ha comunicato la conclusione delle pratiche di acquisto di una casa in un altro paese - spiega l'assessora alle Politiche sociali del Comune, Rosella Nuvoli - Questo risultato è frutto della interlocuzione con la Regione, iniziata qualche anno fa, sulla base della quale siamo riusciti a ottenere la competenza sull'ex ostello". "Su nostra richiesta - aggiunge - la precedente giunta regionale ci ha inoltre assegnato i fondi che il nucleo familiare, composto anche da diversi minori, potrà utilizzare per andare a vivere in un appartamento di un altro centro del territorio, scelto direttamente dalla famiglia".(ANSA).