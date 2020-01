Wizzair collegherà Alghero anche con Vie

Wizzair fa ancora rotta verso Alghero. Da giugno a ottobre e per tre giorni alla settimana il più grande vettore low cost dell'Europa centrale e orientale collegherà l'aeroporto "Riviera del corallo" con Vienna. Il nuovo collegamento consolida e rafforza la presenza della compagnia aerea ad Alghero, da dove il vettore vola già verso Bucarest durante tutto l'anno e verso Budapest, Varsavia e Katowice in estate. La partenza della nuova tratta per Vienna è prevista per il 2 giugno. Il collegamento sarà operativo sino al 24 ottobre.

Per Sogeaal, la società che gestisce lo scalo internazionale di Alghero, se da un lato il nuovo collegamento consentirà di intensificare i flussi in entrata durante la stagione turistica, dall'altro rappresenta per i cittadini sardi "una fantastica opportunità per scoprire Vienna, gli scenari delle rive del Danubio, i palazzi imperiali, gli edifici storici e contemporanei, le opere di Egon Schiele, Gustav Klimt e l'enorme patrimonio artistico austriaco".