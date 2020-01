Fenicottero rosa salvato a Stintino

Lo hanno recuperato stremato e, dopo averlo tenuto in custodia e accudito per una notte, dandogli le prime cure, i barracelli della compagnia di Stintino hanno consegnato un giovane esemplare di fenicottero rosa agli operatori del centro recupero fauna di Bonassai. Il volatile è stato recuperato ieri sera, dopo una segnalazione di un automobilista che ha chiamato gli uomini della guardia rurale guidati dal capitano Gavino Depalmas.

Il fenicottero si trovava vicino al ponte in legno della pista ciclopedonale, nella zona della Tonnara Saline, ed era visibilmente in difficoltà. I barracelli, che hanno subito segnalato il caso al centro di Bonassai, lo hanno soccorso e tenuto in custodia tutta la notte nella loro sede, nell'area del parco vicino al cimitero. Così questa mattina i barracelli lo hanno consegnato agli operatori del centro di Bonassai che, con la sua clinica, si occupa del recupero della fauna selvatica ferita.