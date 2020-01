Venti forti su nord Tirreno e Sicilia

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Dal tardo pomeriggio di oggi sono in arrivo venti da forti a burrasca su Toscana e Liguria, che a seguire interesseranno anche la Sicilia: lo rende noto la Protezione Civile che emette una allerta per condizioni meteo avverse, segnalando anche la possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte. Da domattina sono previste invece piogge e temporali sulla Sardegna, in special modo sui settori orientali e meridionali, accompagnati da forti raffiche di venti. Ancora per la giornata di domani la Protezione Civile ha emesso una allerta gialla sul versante ionico della Calabria, sui settori nord-orientali della Sicilia e su parte della Sardegna.(ANSA).