Fiamme a furgone con bombole ad Alghero

Disastro scampato ad Alghero, lungo la strada che dalla frazione rurale di Santa Maria La Palma conduce all'aeroporto. Intorno alle 5 del mattino ignoti hanno dato fuoco a un furgone carico di bombole di gpl per uso domestico. Sul mezzo, risultato rubato nella notte a un rivenditore algherese, sono state rinvenute otto bombole.

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Alghero ha permesso di placcare le fiamme prima che provocassero l'esplosione del gas. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Alghero, all'opera per cercare di stabilire con certezza le cause dell'incendio e la dinamica dell'episodio. Il camioncino è andato completamente distrutto ed è stato portato via dal carro attrezzi.