Capitani Coraggiosi trasloca a Selargius

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GEN - Danze africane, Pulcinella, Biancaneve, navi spaziali per viaggi fantastici, asini volanti.

Questo e altro tra le pagine della rassegna per piccoli spettatori "Capitani Coraggiosi", la Stagione di teatro dedicata ai ragazzi sotto le insegne del cada die in programma sei domeniche pomeriggio dal 12 gennaio al 7 marzo.

La rassegna dalla Vetreria di Pirri, al momento inagibile, trova ospitalità al Teatro Comunale Si 'e Boi a Selargius e nell'omonima piazza grazie alla collaborazione con l'amministrazione del comune selargino.

Avvincente e formativo il programma tra spettacoli, musica, laboratori, giochi e la festa del carnevale. La direzione artistica è di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi. Gli spettacoli iniziano alle 17.30 dopo una gustosa merenda. A dare il via alla rassegna la nuova co-produzione di cada die Teatro con la collaborazione della Banda Comunale "Giuseppe Verdi" di Sinnai: I viaggi meravigliosi di Marco Polo, racconto musicale liberamente ispirato a Il Milione.

E' incentrato sul rispetto per ogni essere e per l'ambiente "Amici per la pelle", produzione del Teatro del Buratto (Milano)/Atir, regia di Renata Coluccini. E' una sorta di viaggio dietro le quinte della celebre fiaba "Biancaneve, la vera storia", produzione Teatro Crest (Taranto), testo, regia, scene e luci di Michelangelo Campanale. Riflettori sulla maschera che ha rappresentato l'anima e il volto del popolo napoletano con "I guai di Pulcinella"di Marco Manchisi, in scena con Santo Marino. In scena gli allievi della Scuola di Arti Sceniche di Cada Die Teatro in Re Cuoco. Spazio al Teatro circo di e con Giulio Lanzafame in Yes Land.

"Il respiro del vento" di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, regia e collaborazione alla drammaturgia di Alessandro Lay chiuderà la rassegna. E' la storia di un ragazzo che, cercando la pioggia, perse se stesso e della sua amata che lo ritrovò, seguendo il suo ultimo respiro. (ANSA).