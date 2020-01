Scade termine candidature Job Meeting

(ANSA) - CAGLIARI, 9 GEN - Ultimi giorni frenetici per non perdere l'opportunità di trovare un lavoro o di trovarne uno migliore. La scadenza è alle porte: il 13 gennaio infatti è il termine ultimo per proporre la propria candidatura alle imprese che in questo momento stanno cercando tantissime figure professionali. Ci si può candidare a una o più posizioni e avere così la possibilità di essere chiamati ai colloqui che si terranno a Cagliari durante l'International Job Meeting in programma a Cagliari dal 28 al 30 gennaio.

Le posizioni aperte sono oltre 6 mila nei campi più diversi: ristorazione, animazione turistica, informatica, estetica, sport e spettacolo solo per citarne alcuni. Sono ricercatissimi gli operai specializzati dal meccanico al carpentiere ma anche gli attori, animatori, acconciatori, i tecnici audio-video, infermieri, elettricisti, autisti e persino gli artisti di varietà.

Le domande per candidarsi ai colloqui di lavoro con le aziende possono essere inviate solo online, sul sito Sardegna Lavoro. Ma chi ha bisogno di informazioni, consigli, chiarimenti per fare la domanda può contattare subito il proprio Centro per l'impiego.

In questi giorni si tengono dei seminari specifici per aiutare i cittadini a candidarsi a una o più posizioni. I dettagli e il programma (che viene costantemente aggiornato) del più importante evento dedicato al mercato del lavoro in Sardegna si può vedere nel sito: www.internationaljobmeeting.com(ANSA).