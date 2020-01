Sardegna in India con "Life After Oil"

Massimiliano Mazzotta, fondatore e direttore artistico del festival Life After Oil che si svolge in Sardegna dal 2014, sarà ospite del forum internazionale annuale "Difficult Dialogues" in programma a Goa, in India, dal 14 al 16 febbraio.

Al centro del suo intervento, il festival dedicato ai temi della sostenibilità ambientale e diritti umani. Documentarista di origini pugliesi, in Sardegna ha girato nel 2009 il film-inchiesta "Oil" sulla Saras di Sarroch. Un'occasione per parlare del concorso itinerante Life After Oil che dopo Martis e Stintino, dal 2017 è approdato a Santa Teresa Gallura, facendo tappa nell'ultima edizione anche a Cagliari e Ottana.

Un'edizione che ha avuto tra gli ospiti Marilù Mastrogiovanni, giornalista salentina nota per le sue inchieste sulla Sacra Corona Unita, che accompagnerà Mazzotta nel viaggio in India.

L'invito arriva direttamente da Surina Narula, fondatrice di Difficult Dialogues. Al centro del forum questioni urgenti e di attualità nell'Asia meridionale.

Il tema di questa edizione è lo Stato di diritto, e la presenza di Mazzotta e Mastrogiovanni va inquadrata anche tenendo conto delle loro esperienze: entrambi per le loro coraggiose inchieste hanno subito minacce e cause giudiziarie.

Alla conferenza parteciperanno esperti, giornalisti e attivisti provenienti da diverse parti del mondo.

Non è l'unico impegno in India di Mazzotta. Grazie al prezioso lavoro di Marianne Borgo, attrice francese che vive in Asia e da qualche anno collabora con Life After Oil, porterà il festival cresciuto molto anche grazie alla collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission in diverse scuole di Hyderabad, Dhaward e Goa con una selezione di cortometraggi già proposti nell'isola. Inoltre Mazzotta terrà un workshop al festival di Pune.