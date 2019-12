Saras, paraffina in mare su coste sarde

Qualche centinaio di litri di paraffina in mare davanti allo stabilimento della Saras, a Sarroch: la miscela di idrocarburi è scivolata in acqua durante le operazioni di carico di una nave sul pontile nord degli impianti Sarlux. La "macchia" si è estesa per circa un centinaio di metri, ma le squadre interne della raffineria e la Capitaneria di porto stanno già provvedendo alla bonifica.

Da un primo sopralluogo risulta che la paraffina è rimasta sotto costa: non ci sarebbero ulteriori tracce al largo dello stabilimento. Nel giro di poche ore il problema dovrebbe essere risolto. Il recupero della sostanza - materiale ceroso galleggiante, non idrosolubile e di colore bianco - è facilitato dal fatto che la paraffina si sta solidificando. L'allarme è scattato durante la scorsa notte: le squadre della Saras, poi aiutate dai mezzi della Guardia costiera, sono intervenire immediatamente per limitare i danni.