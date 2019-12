Cagliari, 18mln per lavori pubblici 2020

Da viale Trieste a via Castiglione. Ma ci sono anche interventi in via Castelli e a Barracca Manna. E un altro in via Campeda finalizzato alla apertura della piscina di via Abruzzi. Presentata dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e dall'assessora dei Lavori pubblici Gabriella Deidda la mappa dei cantieri comunali 2020. Si parla di opere pubbliche, mobilità e attenuazione del rischio idrogeologico. La mole complessiva dei lavori in programma dalla primavera 2020 in città ammonta a circa 18 milioni di euro.

"Gran parte dei progetti sono già stati discussi e approvati dalla Giunta comunale - ha precisato il sindaco - Tutte deliberazioni importanti, che permettono da un lato di avviare subito i lavori legati alle manutenzioni degli edifici pubblici, dei mercati, delle scuole, dei beni culturali e dall'altro dare il via a tutta una serie di opere che partiranno nella primavera 2020".

Tra i vari interventi, rientrano dunque anche la riqualificazione funzionale di viale Trieste (progettazione preliminare) per migliorare traffico e pedonalità, la sistemazione dei costoni rocciosi di Santa Lucia e della Torre di Perdusemini, la realizzazione di due nuove aree da destinare a parcheggi e verde pubblico (via Cattaneo e via Bandello/Castiglione), la costruzione di oltre 1000 nuovi loculi nel cimitero di San Michele, il completamento dei lavori di urbanizzazione di Barracca Manna. "La Giunta - ha ricordato la titolare dei Lavori pubblici - ha anche approvato una deliberazione per la progettazione degli interventi di riqualificazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale di via Castelli per complessivi 20 milioni di euro".