Chiusa per allagamento statale Sardegna

Le piogge incessanti stanno creando diversi disagi in Sardegna, dove è allerta per rischio idrogeologico sino alle 20 di oggi. I tecnici Anas sono dovuti intervenire sulla strada statale 197 'Di San Gavino e del Flumini', che è stata chiusa per allagamento. Provvisoriamente sospeso il traffico sul tratto dal km 40,800 al km 41,100 in località Las Plassas, (Sud Sardegna), in entrambe le direzioni.

Sul posto sono presenti anche le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.