Prorogata allerta per piogge e temporali

(ANSA) - CAGLIARI, 20 DIC - E' stata prorogata sino alle ore 20 di domani, sabato 21 dicembre, l'allerta meteo in Sardegna per forti precipitazioni e temporali.

La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato un nuovo avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per le zone dell'Iglesiente e del Campidano, e di criticità moderata (codice arancione) nelle zone del Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro. (ANSA).