Banda smeriglio, colpo a dopolavoro Ctm

La banda dello smeriglio torna a colpire. Stavolta nel mirino è finito il circolo del dopolavoro del Ctm, situato al numero 56 di viale Ciusa. I malviventi sono entrati in azione in piena notte. Hanno scassinato una porta laterale del dopolavoro e sono saliti al primo piano. Una volta dentro hanno staccato dal muro e aperto, usando uno smeriglio e altri attrezzi da lavoro, una cassaforte, portando via il denaro custodito all'interno, circa seimila euro. Presi i soldi i ladri sono fuggiti.

Il furto è stato scoperto questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari che hanno avviato le indagini. I militari stanno recuperando i filmati di videosorveglianza della zona e quelli del dopolavoro.