Ritorna rievocazione Natale in costume

(ANSA) - CAGLIARI, 17 DIC - Quarta edizione "We Live in Christmas - Su Nadale de sa Sardigna", la rievocazione itinerante del Natale in costume tradizionale sardo. La manifestazione, organizzata dalla Compagnia Salto del Delfino, parte il 20 e si conclude il 22 dicembre: coinvolgerà i comuni del Parteolla e del Basso Campidano con le rappresentazioni delle tappe più significative del cammino dell'Avvento nello scenario di alcuni tra i sagrati delle chiese storiche più importanti di Dolianova, Donori, Serdiana e Settimo San Pietro.

Il progetto nasce da un'idea del regista e direttore artistico Nicola Michele e vede come protagonisti gli attori Raffaele Chessa e Stefania Pisu (nel ruolo di Giuseppe e Maria).

"Sono iniziative che tengono unite le comunità - ha detto l'assessore regionale del turismo Gianni Chessa -. Anche le tradizioni sono importanti per il marketing. Dobbiamo proporci in modo innovativo".

Si comincia venerdì con la rappresentazione dell'Annunciazione. Appuntamento alle 19.30 al sagrato della Cattedrale di San Pantaleo: sarà messo in scena l'annuncio del concepimento e della nascita di Gesù. Il tema culturale del giorno sarà quello del vino: ci sarà spazio anche a una degustazione dei vini delle Cantine di Dolianova. Il giorno dopo l'appuntamento è alle 19.30 a Serdiana: nel sagrato della Chiesa del Santissimo Salvatore verrà messa in scena "La Visitazione - Il sogno di Giuseppe" passo del Magnificat contenuto nel primo capitolo del Vangelo secondo Luca. Il tema culturale del giorno sarà dedicato al dolce tipico sardo, e alle 17.30 negli spazi della parrocchia di Serdiana si terrà un laboratorio di preparazione del pan'e saba e della frolla. Un doppio appuntamento chiuderà, invece, "Su Nadale de sa Sardigna - We Live in Christmas", domenica 22 dicembre alle 11, nel sagrato della Chiesa del Santissimo Salvatore di Settimo San Pietro sarà rappresentato "L'editto del censimento - La partenza per Betlemme".(ANSA).