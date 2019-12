Natale: è la festa preferita dai sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 14 DIC - Natale festa preferita nell'isola: surclassa Pasqua, Halloween e San Valentino con il 50% delle preferenze. Per quasi tutti (82%) è associata alla famiglia. E, per sei sardi su dieci, non esiste Natale senza panettone. In versione originale, con i canditi. Ma anche in quella più moderna con il cioccolato. E se dovessero dimenticarlo correrebbero al supermercato più vicino per acquistarlo. Sono alcuni dei principali dati emersi da una ricerca di mercato realizzata da BVA Doxa per Motta.

Ma Natale non è solo casa e parenti: gli amici assumono, soprattutto per i più giovani, un ruolo molto importante durante le festività e sono sempre di più i sardi che associano ai festeggiamenti in famiglia anche quelli con gli amici più cari (48% del campione). Non manca poi chi preferisce approfittare delle vacanze natalizie per concedersi un bel viaggio (8%) o dedicarsi ad attività di volontariato (8%). Solo il 2% dei sardi, invece, sceglie di evitare di festeggiare in Natale.

Sì, ma alla fine una delle domande cruciali è quella: pandoro o panettone? Una sfida che finisce in parità perché spesso nell'88 per cento dei casi, vengono acquistati entrambi. Accanto ai due dolci anche il Tronchetto di Natale (27%) e il Panforte (12%).(ANSA).