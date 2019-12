Riva presidente onorario Cagliari "è grande soddisfazione"

(ANSA) - CAGLIARI, 13 DIC - "Sono riconoscimenti che fanno molto piacere: vuol dire che mi sono comportato bene". Così Gigi Riva, con la solita schiettezza, commenta all'ANSA il conferimento della presidenza onoraria del Cagliari annunciato dal presidente Tommaso Giulini. Rombo di tuono non va più allo stadio, ma sta seguendo il campionato del Cagliari. "Una squadra che sta regalando delle belle soddisfazioni, mi fa un grande piacere vederla andare così bene". Una nomina che è l'ennesimo atto di affetto di una città che lo ha adottato da quando aveva vent'anni. Gigi Riva aveva già ricoperto la carica di presidente del Cagliari nel 1986. "Allora da presidente 'attivo' - ha ricordato scherzosamente il bomber - questo è un altro ruolo.

Non vado a cercarmi riconoscimenti e attestati, lo sapete. Ma il fatto che abbiano pensato a me non può che regalarmi grande soddisfazione". (ANSA).