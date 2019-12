Abbanoa: punti cliente in otto Comuni

Dall'app e sportello online per chi ha familiarità con le ultime tecnologie agli sportelli nei Comuni per le persone con minore dimestichezza: nelle prossime settimane saranno attivati i corner di Abbanoa nei primi otto Municipi: Ales, Calangianus, Carloforte, Dolianova, Lula, Nurri, Orosei e Tiana. Ieri sono iniziati i corsi dei dipendenti comunali che, all'interno delle proprie amministrazioni locali, seguiranno i clienti nelle pratiche legate al servizio idrico integrato. E' il frutto dell'intesa già raggiunta sull'avvio sperimentale del servizio "Uno sportello in Comune" tra all'amministratore unico di Abbanoa Abramo Garau e i sindaci Francesco Mereu (Ales), Fabio Albieri (Calangianus), Salvatore Puggioni (Carloforte), Ivan Piras (Dolianova), Mario Calia (Lula), Antonello Atzeni (Nurri), Nino Canzano (Oresei) e Francesco Zucca (Tiana). Al progetto hanno aderito anche l'Unione dei Comuni dell'Anglona e della bassa valle del Coghinas. Abbanoa attiverà, direttamente nei locali indicati dalle amministrazioni locali, un terminale collegato allo sportello online. I clienti che si rivolgeranno allo sportello comunale avranno a disposizione un operatore comunale appositamente formato da Abbanoa che li assisterà in tutte le operazioni. In questo modo lo sportello avrà la flessibilità degli orari decisi dalla amministrazione comunale e una presenza capillare in tutto il territorio della Sardegna.