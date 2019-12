Cdp apre sportelli a Cagliari e Sassari

A Cagliari e Sassari il nuovo spazio di Cassa depositi e prestiti in collaborazione con la Fondazione di Sardegna, azionista di Cdp. L'idea è chiara: avere a disposizione un punto di incontro per i faccia a faccia con chi rappresenta il territorio, pubbliche amministrazioni e imprese. Presenti i vertici di Cdp: a Cagliari anche l'amministratore delegato Fabrizio Palermo e i responsabili dei settori imprese e territorio Nunzio Tartaglia e Luca D'Agnese che hanno siglato il protocollo d'intesa.

"Vogliamo - ha detto Palermo - affiancare la presenza sul territorio alla sostenibilità pensando ai progetti di medio lungo termine. Noi ci posizioniamo in una logica di supporto. Abbiamo usato molto la leva finanziaria. Ma è importante anche il contributo per trovare delle soluzioni ai progetti con tecnici ed esperti". "Lo vogliamo fare sempre di più con le presenze territoriale - ha aggiunto - i punti di ascolto servono a capire le esigenze particolari del posto in cui operiamo.

Stiamo puntando su innovazione, anche in Sardegna che ha già fatto partire in questo settore tante iniziative, ma anche su internazionalizzazione ed export". Palermo ha parlato anche dei settori "crescita" e "accesso al credito". Dopo la Sardegna saranno aperti sportelli in tutta Italia. "Da molti anni la Cassa fa già molto per la Sardegna - ha detto il presidente della Fondazione di Sardegna Antonello Cabras - attraverso la nostra Fondazione. Ciò che si vuole fare ora è avere un contatto più stretto con il territorio. Oggi la Cassa si occupa di una molteplicità di aspetti, da infrastrutture e innovazione. E c'è bisogno di questa vicinanza per assistere e seguire delle buone idee".