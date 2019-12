Uomo accoltellato a Sorso, un fermo

Giallo su un accoltellamento questa mattina a Marritza, in prossimità delle Tonnare, nel tratto del litorale di Platamona che congiunge Sorso e Castelsardo, nel Sassarese. In circostanze e per motivi ancora da chiarire, un uomo, 44enne di Castelsardo, è stato ferito all'inguine poco prima delle 8 con un'arma da taglio da un suo compaesano i 30 anni che è stato fermato dai carabinieri di Porto Torres.

Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione è avvenuta nella stradina che dalla litoranea porta alla spiaggia. Il ferito è riuscito a trovare soccorso nel piazzale di un bar che si trova nelle vicinanze, dove sono intervenuti carabinieri e 118. Una delle due ambulanze giunte sul posto ha accompagnato la vittima all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato ricoverato d'urgenza.