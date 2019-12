Natale: navetta Ctm per lo shopping

(ANSA) - CAGLIARI, 6 DIC - Centro storico e San Benedetto collegate da navette per lo shopping natalizio. Si comincia da domenica e si va avanti sino alla Vigilia. Obiettivo: evitare di utilizzare le auto private e favorire passeggiate e acquisti in totale tranquillità. Due i mezzi impiegati: si può utilizzare il normale biglietto con la possibilità di acquistarlo anche a bordo. Il servizio sarà attivo al mattino dalle 9 alle 15 ed al pomeriggio dalle 16.30 alle 20.30 con una frequenza di circa 20 minuti.

"Un servizio importante - sottolinea l'assessore alle Attività Produttive e Turismo Alessandro Sorgia - a supporto delle giornate prenatalizie, che si prevedono particolarmente affollate per il centro cagliaritano. Il servizio del CTM permetterà ai cittadini di non utilizzare il mezzo privato per gli acquisti, con lo stress del traffico e del parcheggio, bensì il mezzo pubblico, sempre nell'ottica della sostenibilità ambientale che ci sta contraddistinguendo in questa consiliatura".

Ctm in campo con iniziative ad hoc. "Le due navette natale saranno riconoscibili dalla livrea natalizia appositamente studiata con la campagna di quest'anno "Bab-Bus Natale", - aggiunge il presidente Roberto Porrà - un simpatico gioco di parole, e avranno a bordo una hostess che venderà i titoli di viaggio, con una card limited edition (all'interno un biglietto da 1.30 euro) e regalerà simpatici gadget a coloro che utilizzeranno il bus navetta". Presentate altre due iniziative programmate per il periodo natalizio: la 12° edizione di Babbo Natale in vespa e l'animazione prevista nella via Garibaldi, via Manno e dintorni.

La prima è una manifestazione, organizzata dal Vespaclub Cagliari, nata per animare le strade cittadine dello shopping con centinaio di Babbi Natale in sella alla storica Vespa.

Pronti a distribuire dolci ai bambini. Un grande impegno organizzativo anche dell'associazione Strada Facendo e del Centro Commerciale Naturale Cagliari, con iniziative che animeranno la via Garibaldi, la via Manno e i dintorni: cori gospel, caldarrostai, sfilate di personaggi Disney, zampognari.(ANSA).