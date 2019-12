Scuole chiuse domani a Porto Torres

Scuole e asili nido chiusi domani, venerdì 6 dicembre, a Porto Torres. Lo prevede un'ordinanza del sindaco a causa del perdurare dell'emergenza idrica in città e per garantire la tutela della salute di alunni, insegnanti e personale scolastico. L'interruzione all'erogazione dell'acqua, infatti, comporta l'impossibilità di far funzionare i servizi igienici e di assicurare l'uso di acqua corrente all'interno degli edifici. Il Comune aspetta notizie certe dal gestore idrico sulla fine dell'emergenza.