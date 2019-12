C.Italia. Maran, felice per Cerri e Ragatzu

(ANSA) - CAGLIARI, 05 DIC - Cagliari non si ferma più: "l'importante era passare il turno- ha detto l'allenatore della squadra sarda, Rolando Maran- ma anche mantenere l'identità: con tanti cambi non era così facile". Anche Cerri sembra lanciatissimo: "Non solo il gol- ha detto il tecnico- ma anche una buona prestazione. Contento anche per il gol di Ragatzu: per gli attaccanti andare a segno fa sempre bene. Ma sono andati bene davvero tutti". E ora l'Inter: "Noi giochiamo ogni partita come una finale- ha spiegato- non lasciamo mai niente di intentato. Dove può arrivare questo Cagliari in Coppa Italia? Cerchiamo di onorare tutte le gare allo stesso modo. Siamo motivati a far bene e dobbiamo provarci sempre".

Seconda sconfitta in quattro giorni per Claudio Ranieri.

Proprio nella "sua" Cagliari: "Non mi aspettavo questo tipo di partita- ha esordito- me l'aspettavo più brutta se consideriamo che c'erano tanti giocatori nuovi tutti insieme. Sono soddisfatto. Nel primo tempo eravamo rigidi, poi abbiamo finito in crescendo spingendo sino alla fine: devo fare i complimenti a questi ragazzi. Alla fine ci siamo avvicinati al pari". (ANSA).